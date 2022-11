Allegri: “Napoli sta facendo cose straordinarie. Juve pensi al suo percorso”

Il tecnico bianconero ha parlato alla fine della partita contro il Verona vinta dai bianconeri per 1-0

Massimiliano Allegri, su Skysport, ha parlato della vittoria della Juventus contro il Verona. «Sapevamo che quando giochi contro squadre che giocano a tutto campo devi interpretare in un certo modo la partita. Siamo arrivati anche dopo un periodo di fatica con un po' di giocatori fuori, i cambi ci hanno aiutato dal punto di vista tecnico e ai miei faccio i complimenti perché hanno fatto la partita come doveva essere stata fatta questa sera», ha esordito il tecnico bianconero.

Il Napoli sta facendo cose straordinarie: nel calcio non puoi sempre vincere ma puoi anche non sempre perdere. Quindi continuiamo a fare il nostro percorso. Hanno giocato diversi giovani, stiamo crescendo come mentalità e questo è un buon risultato. Vediamo una buona classifica ma dobbiamo pensare all'ultima partita. Alla ripresa avremo giocatori che staranno meglio.