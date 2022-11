L’allenatore della Cremonese: “Abbiamo sporcato la partita del Milan”

«La Cremonese porta a casa un punto significativo che fa bene all'ambiente. Abbiamo sporcato la partita del Milan difendendo bene e abbiamo reso loro la vita difficile. Merito ai calciatori. Si tratta di un punto importante che non ci cambia più di tanto, va però valorizzato venerdì. Grande merito ai miei ragazzi per come hanno reso difficili le cose ai rossoneri e per come si sono espressi in certi momenti della partita». Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha raccontato, dal suo punto di vista, lo zero a zero contro la squadra di Pioli.