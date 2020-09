ANSA – De Laurentiis, solo mal di stomaco ieri: era convinto fosse il pesce. Ma mai…

Ieri, secondo quanto si apprende da fonti del Napoli, Aurelio De Laurentiis non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid. Avvertiva solo un leggero mal di stomaco che aveva attribuito a del pesce mangiato la sera prima.

Il presidente, fanno notare le fonti azzurre, è molto attento alle proprie condizioni fisiche e se avesse avvertito sintomi non avrebbe mai intrapreso un viaggio in nave e aereo da Capri a Milano e ritorno nella stessa giornata come invece ha fatto.

(Fonte: ANSA)