Ansaldi: “Serve un Torino umile, va cambiato tutto. Juric? Mi ha colpito…”

L'argentino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: eccone uno stralcio

Cristian Ansaldi sa bene che il Torino è chiamato a mettersi alle spalle le delusioni delle ultime stagioni. Il laterale argentino ex Inter ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in una interessante intervista: «Dopo gli ultimi due campionati negativi, per iniziare a ricostruire servirà principalmente un Toro umile, concentrato unicamente sul lavoro, ma soprattutto che dovrà avere più fame».