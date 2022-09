Atalanta, Gasperini: “Ci godiamo il 1° posto. Milan-Napoli? Tifo per…”

"Si è visto anche con la Cremonese, dove dovevamo giocare di più in avanti. L’anno scorso nel girone di ritorno non siamo stati più prolifici in avanti come in passato e quindi finivamo di giocare delle ottime gare portando i difensori in attacco per trovare spazio e questo non andava bene. Per poter ambire a posizioni importanti dovremo tornare a quello, ma in questo momento va bene così. Questa sera ci ha aiutato anche il portiere".