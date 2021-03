Atalanta, Palomino avverte l’Inter: “Giocano bene, ma noi siamo in forma”

Le parole del difensore dei bergamaschi in vista del posticipo di campionato del prossimo turno

Grazie alla goleada contro il Crotone, l'Atalanta ha agganciato la Juventus al terzo posto in classifica e si avvicina nel modo migliore alla gara contro l'Inter di lunedì sera. Al termine dell'incontro, José Palomino ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Abbiamo dominato la partita, siamo stati in campo con la giusta concentrazione ed ora possiamo concentrarci sulla prossima partita che sarà molto importante. Abbiamo aggiunto tre punti alla nostra classifica e speriamo di fare ancora meglio contro l'Inter. Loro giocano bene, ma noi stiamo bene e speriamo di fare una buona gara e andare avanti. La classifica? Pensiamo partita dopo partita, così c'è meno pressione. Il mio gol contro il Crotone? La partita scorsa ho avuto la stessa palla ma non sono riuscito a calciare, stavolta invece sì".