Auriemma: “Mertens via da Napoli? Ama la città, ma è professionista. De Laurentiis…”

Le parole del noto giornalista vicino al club azzurro a proposito del futuro dell'attaccante belga

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, il conduttore della trasmissione Raffaele Auriemma ha parlato così di Dries Mertens: “Mi sembra una distonia la richiesta di Mertens, che vuole quasi gli stessi soldi che guadagna adesso. Ma cosa si sono detti quando il presidente è andato a casa di Mertens? Ammettiamo che siano arrivate offerte recenti al belga, ma se De Laurentiis gli ha detto che non può permettersi l’attuale stipendio per i prossimi due anni, perché Mertens gli manda una mail con la richiesta da 4 milioni a stagione per due anni?

Sulle notizie di mercato nessuno può esserne certo, si può dire solo ‘a quanto pare’. Difatti la vera domanda è capire cosa si sono detti Mertens e De Laurentiis quella volta a Palazzo Donn’Anna. Bisogna anche risolvere una questione che troppe volte viene tirata in ballo: il troppo amore di Mertens per Napoli o il fatto che abbia chiamato il figlio Ciro non significa che non sia un professionista. Un professionista può benissimo tutelare i suoi affari e amare lo stesso la città. Mertens il 30 giugno è libero, De Laurentiis non deve venderlo a nessuno. A me sembra strano che gli agenti abbiano mandato questa richiesta sapendo i parametri del Napoli, se è un motivo di rottura non me lo spiego".