Auriemma: “Scetticismo sul mercato Napoli, ma le altre? Le prime quattro…”

Le considerazioni del giornalista a proposito di quanto fatto dal club azzurro antagonista dell'Inter nella sessione appena conclusa

Raffaele Auriemma, attraverso il suo profilo Facebook, ha commentato il calciomercato del Napoli così: "Voglio fare una valutazione sul mercato, perché leggo e sento scetticismo e critiche sugli acquisti del Napoli. Le altre squadre di A non mi pare che abbiano fatto tanto di più e allora voglio partire dalla classifica finale della scorsa stagione: Inter 91, Milan 79, Atalanta e Juventus 78, Napoli 77. Secondo voi, le 4 che sono in Champions rifaranno gli stessi punti? Io dico di no. Soprattutto Atalanta e Juventus, mentre il Napoli può ripetere i 77 punti. Se così fosse, allora sono fiducioso che Spalletti potrà riportare gli azzurri nelll’Europa che conta.