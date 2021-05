Bagni: “Lukaku fulcro gioco Inter come Osimhen del Napoli. I nerazzurri…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dei due attaccanti che hanno trascinato le squadre di Conte e Gattuso

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore di Napoli e Inter. Queste le sue considerazioni: “Osimhen? Non faccia troppi gol perché altrimenti le medie si alzano e devo pensare che potesse essere il capocannoniere del campionato. Quando sentivo e sento che tecnicamente stoppa male il pallone? Se non stai bene i controlli diventano difficile. Ora sta bene ed è lucido anche nelle soluzioni, vedi il gol di Lozano. Il Napoli sta lottando per la Champions League, l’Inter invece ha fatto una cavalcata a sé. Il fulcro del gioco dell’Inter è stato Lukaku, ora Osimhen lo è per il Napoli.