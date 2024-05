Il Sassuolo deve sopperire da squadra alle qualità del singolo giocatore che può venire meno o se non è in quel momento al cento per cento. Laurienté è importante per noi perché ha qualità che non sono facili da trovare. Ha fatto una partita straordinaria anche Pinamonti è stato generoso, bravo, una presenza costanza per i propri compagni, faccio fatica a dire chi è stato più bravo di un altro. Ho visto voglia di lottare e giocare contro i campioni e questa voglia va portata fino a fine campionato.