Barak: “Milan qua per lo scudetto. Se Tudor ci ha caricato? Non serve”

Prima della gara contro i rossoneri, le parole del centrocampista del Verona

Prima di Verona-Milan, Antonin Barak ha parlato della sfida e delle aspettative che con sé porta ai microfoni di DAZN: «Che partita sarà? Penso che sarà una gara intensa. I rossoneri qua per vincere quasi lo scudetto. Avranno la pressione e hanno tanti tifosi al seguito. Mi aspetto una grande partita. Come Tudor ci ha caricato? Non serve che ci carichi».