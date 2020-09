Barcellona, altro caso incredibile: Koeman potrebbe saltare il debutto in panchina

Ronald Koeman potrebbe saltare la prima del Barcellona in campionato. Secondo Cadena Cope, infatti, il nuovo tecnico dei catalani rischia di non poter guidare la sua squadra dalla panchina nel match d’esordio contro il Villarreal al Camp Nou (si giocherà il 26 o 27 settembre), dal momento che la RFEF non e’ in grado di registrare il suo ingaggio a causa del mancato accordo sul divorzio già maturato tra il Barça e l’ex allenatore, Quique Setien. Tra le due parti c’è una disputa legale in atto e finchè non verra’ risolta, secondo i regolamenti spagnoli, Koeman non potrà andare in panchina.