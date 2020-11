Barcellona, frecciata Koeman: “Ho dubbio che rosa sia adatta a me”. Mercato, doppio assalto

“Ho dei dubbi che la rosa del Barcellona sia adatta a me, con Ramon Planes (il direttore sportivo n.d.r.) stiamo parlando di quello che manca. La vecchia guardia, comunque, ha capito che le cose dovevano cambiare”. In una intervista a Mundo Deportivo, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ammette che la sua squadra ha bisogno di rinforzi come Eric Garcia, difensore centrale del City e Memphis Depay, che ha avuto modo di apprezzare quando era alla guida della Nazionale olandese.

Per quanto riguarda la rosa attuale ha aggiunto: “Pedri e’ il giocatore che mi ha piu’ sorpreso positivamente. Griezmann e’ un attaccante che lavora molto e puo’ decidere la posizione che vuole. Dipende da lui. Dembele’ si sta allenando a fondo e sta migliorando fisicamente. Messi? Mi ha dimostrato che nonostante i suoi problemi con il club vuole continuare a vincere”.

Non poteva mancare un riferimento al vero grande obiettivo del Barca da 5 anni a questa parte: la Champions League. “Per vincerla dobbiamo migliorare. Il Bayern, al momento, e’ piu’ forte”.