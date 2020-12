Barcellona, Laporta: “Soluzioni fantasiose per far restare Messi. Porta anche soldi”

Clima teso in casa Barcellona dopo le parole di Neymar che ha invitato Messi a unirsi a lui al Paris Saint Germain. A gettare acqua sul fuoco è Joan Laporta, candidato alla presidenza del club blaugrana, che in una intervista a ‘Catalunya Ràdio’ precisa: “Non ho parlato con Leo del rinnovo. Devo avere l’autorità e la carica di presidente per farlo. Il rinnovo? Certo ci sono soluzioni fantasiose per Messi per far sì che rimanga al club”.

“Messi è una priorità. Tutti i club lo amano. Fa di qualsiasi squadra un candidato a vincere tutto. Fa la differenza. È importante anche a livello economico. Messi ama il Barcellona e aiuterà il club se il progetto è buono”, conclude.