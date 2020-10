Barcellona, in 7 dicono no: niente rinnovo con riduzione. Escono i nomi: Messi e…

Azulgrana dentro, Gerard Piquè ha concordato il dimezzamento dell’ingaggio. La crisi economica dovuta al Covid ha messo nei guai anche e soprattutto il Barcellona e il difensore catalano, che ha appena rinnovato il contratto, ha accettato la riduzione del 50% dello stipendio.

Secondo Sport sarebbe stato proprio lui a chiedere in che modo avrebbe potuto aiutare il club e non si è tirato indietro quando ha ricevuto la risposta. Ok al taglio degli ingaggi anche da parte di Lenglet, Ter Stegen e De Jong che hanno pattuito una riduzione del 30%.

Secondo il Mundo Deportivo, però, c’è anche chi dice no. In sette avrebbero rifiutato e il giornale catalano riporta anche i nomi. Si tratterebbe di Messi, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Coutinho, Griezmann e Dembelè, che avrebbero detto no all’offerta di rinnovo del contratto con ingaggio da spalmare negli anni.