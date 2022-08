Barcellona, altra mossa per iscrivere i nuovi acquisti: spostare i soldi di Busquets e Pique a…

Il Barcellona sta cercando un modo per sbloccare il tesseramento dei nuovi acquisti, al momento bloccato dalla Liga per i problemi finanziari. Secondo "Mundo Deportivo", il club avrebbe proposto al capitano Sergio Busquets di prolungare di un anno il contratto, in scadenza nel 2023, per rinviare al prossimo anno alcune scadenze economiche. Per gli agenti del giocatore la soluzione è impraticabile e non verrebbe accettata dalla Liga. Peraltro il Barcellona starebbe valutando una soluzione simile per Gerard Piqué, il cui contratto però scade nel 2024.