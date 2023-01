Bellinazzo: “Juventus, dalla manovra stipendi sanzioni gravi anche per i calciatori”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Marco Bellinazzo ha fatto alcune considerazioni sulla sentenza che ha colpito la Juventus

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Marco Bellinazzo ha fatto alcune considerazioni sulla sentenza che ha colpito la Juventus nel processo per le plusvalenze fittizie:

Come potrebbe essere invece punita la Juventus per la manovra stipendi? — "Questo è il fronte più scivoloso per i bianconeri, quello passibile di conseguenze più gravi. Ci sono risultanze contabili, scritture private che sono state trovate relativamente agli accordi separati fatti con i calciatori. Ci sono evidentemente delle violazioni di norme federali. C'è la possibilità che ci siano delle conseguenze per il club, in particolare delle ammende di carattere economico, ma anche conseguenze importanti per i calciatori che hanno sottoscritto quei contratti".

Che cosa si intende per "conseguenze importanti"? — "Se gli accordi sono stati scritti in patti che non sono stati depositati secondo le prescrizioni della normativa sportiva, è evidente che abbiamo una violazione di queste regole. Consideriamo la nota 'Carta Ronaldo': CR7 ha accetto la riduzione dell'ingaggio, ma non ha firmato il patto integrativo che prevedeva la restituzione di gran parte di quegli emolumenti. Ciò lo rende non passibile di sanzione a differenza degli altri".

La Juventus rischia la Serie B? — "La retrocessione è nelle teoriche sanzioni che possono essere applicate alla Juventus, ma per arrivare a ciò bisognerebbe accertare un falso in bilancio e quindi violazioni contabili, tali da aver fatto trasparire alla Federazione il fatto che la Juventus possedesse una serie di requisiti economici e patrimoniali che invece non aveva. Questo è molto difficile da dimostrare e bisogna anche considerare che la Juventus nei 3 anni oggetto di indagine ha fatto un aumento di capitale di 700 milioni di euro. In questo senso, mi sentirei di escludere che si possa arrivare a questo tipo di sanzione".

