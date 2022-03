Bennacer: “Vedremo alla fine quanto peserà il mio gol. Il Milan ha esperienza ora”

Il calciatore rossonero, a DAZN, ha parlato della vittoria con il Cagliari e del peso del gol segnato

«Importante perché abbiamo vinto, vedremo alla fine quanto peserà questo gol. Una volta segno io, una volta un altro compagno, dobbiamo tutti fare quanto possibile per la squadra». Così Bennacer, autore del gol dell0 0-0 rifilato al Cagliari dal Milan, ha commentato la vittoria rossonera. Il calciatore ha anche aggiunto, ai microfoni di DAZN: «Milan maturo? Abbiamo esperienza ora, giochiamo da due anni insieme. Impariamo dai nostri errori, mancano ancora delle partite fino alla fine e pensiamo alla prossima. Ora la sosta, quando torneremo lavoreremo tanto. Vittorie per uno a zero? Son sempre tre punti. Vogliamo vincere anche con più gol, ma uno a zero è sufficiente. Stiamo facendo bene, non prendiamo gol e uno lo facciamo. Il parapiglia nel finale? Io ero a centrocampo, non lo so».