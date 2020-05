Bentancur: “Battere l’Inter è stata dura, ma la Juve ha usato una voglia di vincere speciale”

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, in un’intervista concessa a Skysport ha parlato anche della gara contro l’Inter. Si tratta dell’ultima gara giocata da bianconeri e nerazzurri prima dello stop al campionato imposto dal governo per contenere i contagi del coronavirus. Queste le parole del calciatore: «È stata dura, ma la squadra ha messo in campo una voglia speciale di vincere, chi era in panchina ha urlato così forte che sembrava esserci lo stadio pieno. È stato incredibile. Mi manca guardare le partite, ma sono contento che il calcio stia per ricominciare».

(Fonte: SS24)