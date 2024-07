"Arrigo Sacchi lo ha definito moderno, europeo, visionario. Thiago Motta è un perfezionista che non lascia niente al caso e ha un’idea precisa in testa: coniugare la bellezza con la praticità. È nato in Brasile, ma è diventato allenatore sui banchi di Coverciano. Il suo progetto è la sfida più intrigante del campionato che verrà. Juve e Napoli sono le rivali dell’Inter per lo scudetto. Conte lo conosciamo bene, sappiamo quali sono le sue qualità e dove andrà a incidere. Thiago è un soffio di vento, una specie di ponentino che potrebbe aiutare la serie A, sempre alle prese con la crisi economica, gli stadi da rottamare e la fuga dei campioni (Osimhen il prossimo), a darsi un tono"