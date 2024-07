Gli obiettivi di questa stagione?

"Sono arrivato nel momento giusto. Sono contento di essere qui in questo nuovo ciclo. Obiettivi? Quello che ho in testa è prepararsi bene. Siamo in un momento importante, dobbiamo concentrarci al massimo per fare una buona preparazione. Essere pronti per affrontare qualsiasi squadra, competere per ogni partita. Poi vedremo".