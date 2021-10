Bonini: “Juve e Inter nella stessa condizione. De Sciglio? Quelli come lui…”

Le considerazioni dell'ex calciatore bianconero a proposito della squadra di Allegri a pochi giorni dalla sfida di campionato con l'Inter

"Giocatori così, giocatori come De Sciglio, sono quelli che alla lunga ti fanno vincere i campionati". Ha un pensiero chiaro e preciso, l'ex Juventus Massimo Bonini sul momento dell'esterno bianconero protagonista con la Roma prima e con lo Zenit poi. Per TMW, Bonini ha così proseguito: "In una squadra è fondamentale la gestione del gruppo ed in questo vedo enormi meriti di Allegri. Chi entra dalla panchina, chi non è titolare, riesce quasi sempre ad entrare e a dare il proprio contributo. De Sciglio è sempre stato messo in discussione, ma quando gioca dimostra di essere utile alla causa, chi entra e incide dà sempre un contributo fondamentale. Adesso si vede che è sereno, tranquillo, ha fiducia. E questo aspetto vale il 90% per un calciatore".