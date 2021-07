Allegri gela Bonucci: “La fascia? Vice è Dybala. Leo se vuole la compra e gioca in piazza”

L'allenatore della Juventus è stato ironico ma chiaro sulle gerarchie dei suoi giocatori. Chiellini capitano e l'argentino segue per presenze. Per Bonucci conto azzerato dopo l'approdo al Milan

A tutti sarà venuto in mente lo sgabello di Oporto. Allora Leonardo Bonucci veniva da una discussione con Allegri che lo mandò in tribuna e non gli fece giocare la partita di Champions. Al pronti via, al Campione d'Europa, il suo neo allenatore ha rifilato una battuta. Ironica per carità ma è stato realistico e concreto sulla fascia da capitano.