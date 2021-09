Bonucci: “Questa non è la vera Juve: zero alibi, dobbiamo ritrovare l’umiltà”

Le dichiarazioni del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, sull'avvio di stagione negativo dei bianconeri di Allegri

"Quella che si è vista fino ad oggi non è la vera Juve, non può essere questa: c'è voglia di migliorare e di guardare oltre, chi indossa questa maglia deve sapere che non è come le altre e non esistono alibi". Così il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, alla vigilia dell'esordio in Champions contro il Malmoe.