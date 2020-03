La Juve viene retrocessa in Borsa: fuori dal Ftse Mib, andrà nell’indice secondario

A poco più di un anno dal suo ingresso, il titolo della Juventus si avvia a chiudere la sua permanenza sul Ftse Mib, il principale indice della Borsa italiana. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

“Il Ftse Italia Index Series Technical Committee ha infatti ufficializzato che da lunedì 23 marzo 2020 il titolo della società bianconera non farà più parte del paniere che raccoglie le 40 società italiane con maggiore capitalizzazione. Al suo posto entrerà Banca Mediolanum. Le azioni della Juve sono state retrocesse nel secondario indice Mid Cap.

L’esclusione è arrivata a seguito della variazione del livello di capitalizzazione della società bianconera. Il prezzo delle azioni Juve sul Ftse Mib ora è intorno a 0,89 euro, il 20% in meno rispetto ad un mese fa e il 19,9% in meno rispetto a poco più di un anno fa. Nel mese di gennaio 2019, in un altro contesto di mercato, le quotazioni delle azioni Juve erano superiori a 1,4 euro. Adesso il titolo è precipitato sotto gli 0,9 euro”.