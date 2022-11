Brambati: “Caso Juventus? So che due calciatori hanno ammesso che…”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio durante il programma Maracanà. Questo il suo pensiero in merito alle questioni di casa Juventus: "Io so che il falso in bilancio deriva dalla comunicazione non avvenuta sulle quattro mensilità che avevano promesso di spalmare ai giocatori negli anni a seguire. Quando hanno sentito due calciatori, in scadenza di contratto, questi avrebbero ammesso di aver fatto questa scrittura privata. Il club poi non gli ha rinnovato il contratto. Io sono sorpreso delle tempistiche, ma le cose erano già uscite e in tanti hanno pensato che il tempo di Andrea Agnelli fosse finito. Già dopo il caso Suarez, la Superlega, le plusvalenze e il caso Prisma era normale che la proprietà prendesse delle decisioni".