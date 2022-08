Brambati: “La Juventus sembra diventata l’Inter di Moratti. Allegri isolato”

Un giudizio sul mercato della Juventus? Lo ha pronunciato Massimo Brambati, noto operatore di mercato, nel corso dell'intervento per TMW Radio: "La Juve mi sembra diventata l'Inter di Moratti. Un giocatore che veniva proposto ad altri a 3 milioni, veniva proposto all'Inter pochi giorni dopo a 10. Se non hai un know-how come Cherubini e Arrivabene poi fai fatica ad operare con certi agenti e quindi sul mercato. Ci sono difficoltà a chiudere operazioni a parametri zero ma anche in uscita, e tutto questo poi porta ad avere difficoltà anche in entrata. Mi sembra che questa dirigenza voli a vista, le idee però sono sicuro che Allegri le abbia date. Mi sembra un tecnico isolato".