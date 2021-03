Brambati: “Il Milan non ha l’organico dell’Inter. Se non fa risultato a Firenze…”

Le parole dell'ex calciatore e operatore di mercato a proposito dei risultati dell'ultimo periodo dei rossoneri

L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle italiane in Europa e di Serie A. Questo in particolare il pensiero sul Milan dopo la sconfitta con lo United: "In Europa le sfide equilibrate sono legate a episodi. Nel doppio confronto con lo United gli episodi sono andati contro al Milan. Ai rossoneri sono mancati dei pezzi importanti. Non ha l'organico di Inter e Juventus. Mi dispiace sia uscita, avrebbe meritato qualcosa di più. Pioli ha impostato più la partita nel non prendere gol che nel segnare e chiudere il discorso qualificazione. Il gol di Kessié all'andata avrebbe cambiato le sorti della qualificazione".