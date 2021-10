Branchini: “Chiesa, crescita vera. Vale 100 mln? Perché no. Alla Juve…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il rinomato agente FIFA Giovanni Branchini ha parlato così di Federico Chiesa

«Il mercato è in crisi, ma si cercano affannosamente gli eredi di Ronaldo e Messi: invano. Purtroppo i grandi club non producono più campioni come una volta e spesso ci ritroviamo a vedere meteore strapagate. E i i club spendono a seconda del momento. Mbappé fu pagato 180 milioni e ora può andar via a zero... Capita. Chiesa sta facendo una strada tutta sua di crescita vera. Vale 100 milioni? Perché no»