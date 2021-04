Bucchioni sulla Juve: “Agnelli vuole riprendere Lippi. Pirlo? L’azzardo…”

L'indiscrezione sul futuro del club bianconero nell'editoriale del giornalista

La Juventus sta preparando la strada per un clamoroso ritorno. Marcello Lippi potrebbe sbarcare nuovamente a Torino, almeno stando a quanto riporta Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW. Questo il suo pensiero: "Quelli che fino a pochi giorni sembravano soltanto rumors stanno invece mettendo solide basi e le possibilità che Lippi torni alla Juventus crescono e potrebbero concretizzarsi a breve. L’idea suggerita ad Agnelli ha trovato terreno fertile, fra i due c’è grande stima e feeling personale, il presidente bianconero ragazzino ammirava la prima Juve di Lippi, poi ha seguito tutta la sua gloriosa storia in bianconero. Risulta, fra l’altro, che i due si sentissero e si sentano spesso, il rapporto non è mai finito. Ovvio che per Lippi non ci sarà un futuro in panchina, lui stesso ha dichiarato più volte di non voler più allenare, farà il dirigente. Forse direttore generale dell’area tecnica, ma su questo si sta lavorando".