Bucchioni: “Juventus? Scelte sbagliate e contraddittorie. Sarri e Pirlo…”

Il giornalista si è soffermato sul delicato momento dei bianconeri nel suo intervento su TMW Radio

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell'eliminazione dalla Champions League della Juventus contro il Porto. Queste le sue considerazioni ai microfoni di TMW: "Di cosa si meravigliano? Una squadra che fatica in campionato fatica anche in Europa, anzi ancora di più. A monte ci sono scelte sbagliate e contraddittorie degli ultimi due anni. Cerchi un uomo che ti dà un'organizzazione di gioco? Non puoi farlo, perché c'è Ronaldo. C'ha provato Sarri ma non è andato bene. Allegri funzionava perché si affidava alle giocate dei campioni e non era il gioco in primo piano. Ronaldo? Hai investito milioni per vincere la Champions, ma poi hai preso Sarri che lo voleva centravanti e il suo progetto è morto subito lì. Pirlo è l'ennesimo progetto che non può andare".