Joao Pedro: “Inter in forma, gioca per lo scudetto. Non molleremo fino alla fine”

Le parole del calciatore del Cagliari dopo la sconfitta contro i nerazzurri di Inzaghi

Eva A. Provenzano

Joao Pedro, dopo la sconfitta con l'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN della prestazione sua e dei suoi compagni. «Nerazzurri troppo forti? Sì, sono d'accordo con il mister. Una squadra forte e in forma e che gioca ancora per lo scudetto. Abbiamo preparato bene la partita, l'abbiamo anche preparata bene ma non siamo stati bravi abbastanza, sono stati più bravi loro e non siamo riusciti a fare la vittoria che serviva».

-Cosa ti senti di dire alla piazza?

Innanzitutto devo ringraziare questa gente. Ho visto nelle ultime tre partite uno stadio pieno come non mai, ci hanno creduto, hanno spinto tanto, si è visto un entusiasmo diverso che non è facile con la squadra in questa situazione. C'è poco da dire ora. Il Cagliari deve giocare ancora una partita e tutto può ancora succedere.

-Quanto ci credete?

Abbiamo perso una partita importantissima, era difficile dopo questa sconfitta arrivare qua con l'entusiasmo che avremo sicuramente da domani. Facile fare discorsi in questi momenti, ci crediamo, come stasera nonostante una rivale forte, ma ci crederemo fino all'ultimo. Non abbiamo mai mollato, siamo stati limitati in certi momenti, ma non abbiamo mai mollato e ci crederemo fino alla fine della stagione.

-Cosa è successo dopo febbraio?

L'andata è stata molto faticosa, siamo riusciti a rimetterci in corsa ma si è speso troppo per rincorrere. Normale, il campionato è fatto di fasi, impossibile continuare ad avere quella stessa intensità. Abbiamo pagato la fatica del campionato. Impossibile trovare un motivo per esserci ritrovati in questa situazione, ci sono tante cose. Ma non ha senso parlarne oggi. Dobbiamo ritrovare energie in vista di domenica.

(Fonte: DAZN)