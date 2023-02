Calabria: “Ero sicuro di vincere lo Scudetto già dal primo giorno. Derby? Vogliamo…”

Oltre a Darmian, anche Davide Calabria ha parlato a Dazn in vista del derby in programma domenica. Ecco le sue parole

"Il milanista mette la squadra prima di se stesso e che dà tutto che ha per questa maglia. Il rapporto con i tifosi è positivo, mi sento parte di loro. Sono sempre stato il primo tifoso del Milan, capisco la passione nei momenti positivi e anche in quelli negativi, ci hanno sempre supportato. Sassuolo-Milan è stato il punto più bello della mia carriera al Milan. Fin dal primo giorno a Milanello della scorsa stagione ero sicuro che avemmo vinto lo scudetto, non so spiegarlo ma l'ho detto anche ai miei amici. Me lo sentivo, si respirava un’aria diversa. La sicurezza, la certezza e la voglia di dimostrare era davvero tanta in tutti noi. Ci abbiamo sempre creduto, esserci riusciti è la ciliegina sulla torta".