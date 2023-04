Calvo: “Allegri non è in discussione, dire che è confermato è un’ovvietà. L’anno prossimo…”

"Gli obiettivi sono il secondo posto e andare in finale di Europa League, prima andiamo in finale e poi pensiamo a vincerla. Riconferma di Allegri? Confermare Allegri significherebbe dire un'ovvietà, Allegri è stato chiamato per un progetto di 4 anni, non siamo neanche alla metà. Per lui parlano gli 11 trofei alla Juve, le 2 finali di Champions, non è in discussione. Abbiamo voglia di crescere, imparare e migliorarci"