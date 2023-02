Juve, Calvo: “Condannati a vincere. All’inizio confusi dal -15, ora il ricorso”

Francesco Calvo, nuovo responsabile dell'area tecnica della Juve, ha parlato a Sky Sport prima della decisiva sfida di Europa League contro il Nantes: "Si tratta di una partita importante, essendo secca va affrontata come una finale. Ma la stagione si costruisce partita su partita ed è ancora lunga, noi siamo sempre condannati alla vittoria. Pogba? Si allena con regolarità, ha fatto tutta la partitella martedì e si è allenato ieri per la rifinitura. È in gruppo e speriamo di averlo prima possibile.