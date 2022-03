Juve, Capello: “Allegri ci ha messo un po’ a leggere la partita. Ma il suo è un buon lavoro”

Fabio Capello è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare dell'eliminazione della Juventus dalla Champions

"Il calcio italiano deve capire che bisogna correre di più, più contrasti e più tecnica. Non siamo abituati a giocare questo calcio in Europa. Mi è venuto in mente il Barcellona di Guardiola che contro l'Inter, dopo 20' l'Inter rimase senza Thiago Motta espulso. Per tutta la partita girarono la palla da destra a sinistra, quando hanno cominciato a crossare han fatto gol. Se la Juventus ha avuto due occasioni di testa nel primo tempo, ci sarà un motivo. Non ci sono stati più cross, non ci sono stati, solo possesso palla. 3-0 è troppo, però il Villarreal ha dimostrato personalità. La Juve nel secondo tempo non ha tirato in porta, se non inventi qualcosa diventa difficile, Allegri ci ha messo un po' a leggere la partita oppure conosce le condizioni fisiche dei giocatori tipo Dybala. La Juve però è mancata a livello psicologico nel secondo tempo. Allegri in campionato sta facendo bene ma in Champions il livello si alza e se commetti un errore vieni castigato. Bene in Italia, è stato anche sfortunato ma è criticabile. Sta facendo un buon lavoro, la Juve ha delle idee chiare per tornare ad essere la Juventus".