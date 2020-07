Capuano: “Scudetto alla Juve? Lazio e Inter hanno una colpa”. Ziliani gli risponde così

“Dire che la Juventus vincerà lo scudetto per mancanza di avversari è scarsamente rispettoso e cancella sei mesi di campionato con contenuti notevoli. Lazio e Inter però avevano il dovere di arrivare in corsa alla settimana decisiva della Juve e non averlo fatto è una colpa“. Giovanni Capuano commenta così la batosta subita ieri dalla Juventus contro il Milan.

Al giornalista di Panorama ha risposto Paolo Ziliani, con una frecciata ai bianconeri: “Diciamo che vincerà lo scudetto per abbondanza di alleati così non si offende nessuno e viene riconosciuto il merito di tutte le componenti”.