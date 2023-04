Zazzaroni: “Io totalmente allegriano, è il valore aggiunto della Juve”. E Caressa…

Caressa poi aggiunge: "La Juve ha giocato male nell'85% dei casi in stagione, in Champions è stato un disastro ed è capitato prima del patatrac. Ma non potete pensare che il campionato della Juve non sia influenzato da quello che è successo. Si sono trovati senza dirigenti, la stagione è brutta anche se la Juve ha ancora degli obiettivi in mano. E' indubbio che non si può considerare come se non esistesse quello che sta succedendo"