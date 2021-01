Fiorentina, l’ex Carnasciali: “Squadra in crescita. Contro l’Inter non ha sfigurato”

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Tmw News del momento della squadra viola. Queste le sue parole: “Vedo la squadra di Prandelli in crescita, la vittoria col Cagliari ha dato morale e con l’Inter non ha affatto sfigurato; ora affronta il Napoli che è in difficoltà e i viola devono pensare di poter fare risultato pieno“.

Questo campionato più equilibrato le piace?

“Sinceramente oggi giocare senza pubblico alla lunga stanca chi lo guarda e chi gioca. Sembra di essere ad un allenamento, anche i calciatori giocano ma sembrano freddi, manca il calore dei tifosi. E’ un campionato con tante squadre che lottano per lo scudetto ma alla fine c’è sempre quella discreta percentuale di noia“