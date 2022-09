Cassano: “Il Benfica ha preso in giro la Juve! Allegri deve svegliarsi: quale scusa ora?”

Non usa mezzi termini Antonio Cassano per parlare del ko in Champions League della Juventus. Ecco il pensiero dell’ex attaccante su Instagram dopo la sconfitta di ieri col Benfica: “Sulla Juve non voglio essere ripetitivo, perché poi la gente dice ‘Cassano ha rotto il c…, dice sempre le solite cagate’. Però il dato di fatto è questo, come dice Allegri prima si era bruttini e vincenti, non bisogna essere bellini, ma adesso non riesce nemmeno più a vincere la Juve. Ieri è stata la partita perfetta per i primi 15 minuti col gol di Milik. Poi per 80 minuti il Benfica ha fatto possesso palla e ha preso in giro la Juve, non facendogliela mai vedere.