Cassano: “Conte difensivista, ma in modo fenomenale. Allegri dice solo cagate”

“Conte sapete che non lo stimo come idea di gioco, è un difensivista. Ma un conto è essere così in modo organizzato, come Conte, un altro come Allegri. Conte è fenomenale per come li posiziona, i giocatori sanno sempre cosa fare, lui lavora e ha raggiunto i risultati infatti. Allegri ha avuto culo e quello finisce a un certo punto. È inaccettabile che l’allenatore della squadra più forte della Serie A sia così anche a livello comunicativo, continuando a dire che bisogna arrivare nelle prime quattro. Ogni settimana dice solo cagate, anche i tifosi si sono rotti”, le sue dichiarazioni.