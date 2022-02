Cassano: “Complimenti al Torino e a Juric, è sempre la solita Juve. Vlahovic…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha commentato così Juventus-Torino

"La Juve è una squadra di singoli, il Torino è una squadra. Sfondamento di Vlahovic, giocata di Cuadrado, giocata di Morata. Stop. La Juve gioca come prima, ovvio che con Vlahovic che è un carrarmato, dà tempo alla difesa e al centrocampo di salire. Gioca come sempre, crea un po' di più perché Dybala e Morata creano sempre qualcosa e sono nel vivo del gioco. Ma è sempre la stessa Juve. Complimenti al Torino e ai giocatori, che valgono e sono stati pagati di meno della Juventus ma non si è visto questo dislivello".