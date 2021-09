Salernitana, Castori: “Bonazzoli? Qualcosa non ha funzionato se dopo l’Inter…”

Le parole del tecnico granata a proposito dell'attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Salernitana, Fabrizio Castori ha parlato anche di Bonazzoli, ex attaccante dell'Inter ora a Salerno: "Federico è un calciatore bravo, che non ha ancora dimostrato il suo valore. Secondo me deve porsi delle domande. Se a 16 anni fai l'esordio con l'Inter e nove anni dopo stiamo ancora a chiederci dove possa arrivare, significa che qualcosa non ha funzionato e che si è perso un po' di tempo. Ci ha chiesto fiducia, noi gliela diamo e ci stiamo mettendo a disposizione per superare quei limiti che hanno frenato la sua ascesa. Ci aspettiamo che possa ripagarci".