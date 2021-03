Ceccarini: “Ronaldo-Juve? Non ci sono certezze sul futuro. Sarà lui a decidere”

Gli ultimi sviluppi a proposito del futuro dell'attaccante portoghese

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. L'attaccante potrebbe lasciare la Juventus, ma ogni discorso sembra prematuro al momento: "Il possibile ritorno di Ronaldo al Real (come del resto al Manchester United) al momento è solo una suggestione, nonostante le parole di Zidane prima del match di ritorno degli ottavi di Champions League con l’Atalanta abbiano lasciano uno spiraglio aperto. Questo finale di stagione con la Juventus sarà molto importante per interpretare le intenzioni del campione portoghese, che sembra orientato a rimanere un altro anno a Torino e quindi fino alla fine del contratto. È chiaro che oggi è prematuro dare e soprattutto avere certezze ma le sensazioni sono queste. E comunque sarà Ronaldo a decidere se l’avventura dovrà continuare o meno. Paratici a tal proposito è sempre stato molto chiaro sul suo futuro, per la Juventus resta".