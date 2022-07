Cerruti: “Milan? Scudetto perché l’Inter l’ha buttato. Pioli merita più di Maldini”

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Alberto Cerruti ha parlato anche delle tante incertezze che caratterizzano la stagione del Milan: "Maldini deve ragionare da manager, non è più un giocatore. Il Milan è di tutti, deve pensare all'interesse del Milan e non al suo. Lo Scudetto è il merito di Pioli, è lui che meriterebbe il rinnovo. E dell'Inter che lo ha buttato via. I grandi meriti di Maldini non li vedo in questo".