Champions, la Juve rischia ma ribalta il Lipsia: finisce 2-3

Partita intensa per i bianconeri che trovano la seconda vittoria consecutiva in Europa. Decisivi Vlahovic e Conceicao

Alla fine l'ha spuntata la Juventus. La squadra di Thiago Motta batte tre a due il Lipsia in Champions League in una gara dalle emozioni forti per i bianconeri. Due infortuni in otto minuti a inizio partita, quello di Bremer e Nico Gonzalez, e il gol del vantaggio della formazione di casa alla mezz'ora con Sesko. Vlahovic la raddrizza a inizio secondo tempo, col suo sinistro firma l'uno a uno. Al 58esimo la squadra italiana resta in dieci per l'espulsione dell'ex Inter Di Gregorio. Il portiere ferma una chiara occasione da rete di Openda con un'uscita fuori area e viene espulso.