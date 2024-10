L'attaccante iraniano ha trovato il suo primo gol in maglia nerazzurra, per Inzaghi tante risposte positive dalla notte di Champions

"E non solo ha vinto. Ha stravinto 4-0, ha 4 punti in classifica Champions, ha dato morale ed entusiasmo a tutti, e ha fatto riposare completamente big com Thuram, Dimarco, o parzialmente come Lautaro, che si è allenato regolarmente alla ripresa, e Frattesi, entrati nel secondo tempo", sottolinea Sky Sport.