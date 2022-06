Chiellini: “Onestamente l’Inter era più forte del Milan ma ho sempre pensato che…”

"Onestamente l'Inter era più forte del Milan, aveva una rosa più attrezzata, aveva una base di lavoro importante con i due anni con Conte. Ho sempre pensato che Milan e Napoli potessero dare fastidio all'Inter. L'inizio per noi è stato traumatico, per i risultati e per l'addio di Cristiano a fine mercato. Abbiamo faticato a carburare, poi è diventato difficilissimo recuperare tanti punti di distacco dalle prime. Con gli infortuni di Kjaer e Ibra potevano spegnerci e invece sono usciti alla distanza".