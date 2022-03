Chiellini: “Conte ha cambiato la visione del calcio della Juve. Non mi piace…”

Il giocatore bianconero, in un'intervista ad Amazon Prime, ha parlato dell'ex allenatore dell'Inter

In un'intervista concessa ad Amazon Prime in occasione della gara di Champions contro il Villarreal, Giorgio Chiellini ha parlato anche del ciclo vincente della Juve in Italia e si è riferito a Conte , ex allenatore dell'Inter.

«Il nuovo calcio ce l'ha portato per la prima volta Conte. Poi abbiamo proseguito con sfaccettature diverse, ma Antonio ha proprio cambiato la nostra visione del calcio. Io mai pensavo di cominciare a giocare con la voglia di dribblare dentro l'area, di cercare un passaggio filtrante. Io sono sempre per un equilibrio come in tutte le cose, però è chiaro che adesso nel calcio avere il controllo della partita e della palla è sempre più importante. Non mi piace chi proprio non gioca per niente, ma neanche chi gioca anche quando non serve e lo fa solo per pura estetica», ha sottolineato il capitano bianconero.