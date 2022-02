Chiellini, lesione muscolare al polpaccio sinistro: out 20 giorni

Il difensore della Juventus ha sostenuto degli esami strumentali dai quali è emersa una lesione al polpaccio sinistro

Nuovo infortunio per Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha sostenuto degli esami strumentali al J Medical dai quali è emersa una lesione al polpaccio sinistro. Il giocatore dovrà stare fuori una ventina di giorni e salterà le gare in calendario questa settimana (con Sassuolo in Coppa Italia e Atalanta in campionato) ma anche in quelle della prossima (derby col Torino e Villarreal in Champions League).